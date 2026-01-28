A Fővárosi Közgyűlés többsége elfogadta Vitézy Dávid javaslatát arról, hogy bekamerázzák a budapesti hidak járdáit és utait – adta hírül a képviselő Facebook-oldalán. Ez alapján a főpolgármester és a Budapest Közút hamarosan megkezdheti a hidak teljes körű bekamerázását. A budapesti Fidesz-frakció nem támogatta a javaslatot.

A Duna-hidak nemcsak a budapesti látkép ikonikus elemei, hanem a város egyik legfontosabb közlekedési útvonalai is. Éppen ezért nem lehet félvállról venni azt a kérdést, hogy mennyire biztonságosak ezek a terek – különösen éjszaka. Az elmúlt években sajnos több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett – az elmúlt napokban is egy ilyen eset került a közfigyelem középpontjába, és ismét csak a hídfőkben készült felvételek alapján tudjuk találgatni, mi történhetett a hídon. De hasonló esetek többször előfordultak az elmúlt 15 évben

– utalt Vitézy a nemrégiben eltűnt és minden bizonnyal a Lánchídról leesett fiatal fiúra.

A döntés következtében egységes, korszerű és teljeskörű kamerás megfigyelőrendszert kaphat majd az összes fővárosi Duna-híd. Ez alapján nemcsak az útpályát, hanem a járdákat is a híd egyik végétől a másikig lefedi majd a kiépítendő rendszer.

„Nem szimbolikus intézkedésről van szó, hanem megelőzésről, gyorsabb beavatkozási lehetőségről, illetve később az egyértelmű megbizonyosodás lehetőségéről. A közterületi kamerák jelenléte bizonyítottan erősíti a közbiztonságot, visszatart a jogsértő magatartásoktól, és segíti az eltűnések és balesetek gyorsabb felderítését” – sorolta az önkormányzati képviselő.