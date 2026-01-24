Mentőhelikoptert küldtek a kisfiúhoz, aki már jól van, de a gépet darabokban vitték el a helyszínről

Már jól van, de megfigyelésre még kórházban tartják azt a két és féléves kisfiút, akihez mentőhelikoptert riasztottak január 23-án, mert lázgörcse volt egy nyírbátori buszmegállóban – számolt be az esetről az RTL Híradó.

A gyerekhez a mellette lévő édesanyja hívta a mentőket, a helyszínre pedig először egy mentőhelikopter érkezett, amelynek leszállás közben egy közlekedési táblának ütköztek a rotorlapátjai, olyan károkat szenvedve, hogy a gépet darabokban kellett a helyszínrő elszállítani. A kisfiút végül mentő vitte a kórházba, az Airbus gép pedig még fél napot töltött az úttesten, mire elszállították a helyszínről.