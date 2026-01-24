Lakástűzben halt meg egy férfi Encsen

Szombat reggel tűz ütött ki Encsen, a Vágóhíd úton egy lakóház egyik szobájában. A lángok a 25 négyzetméteres helyiségből indultak, majd átterjedtek a konyhára is, többek között egy televízió és más berendezési tárgyak is kigyulladtak.

A tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, és az épületből egy gázpalackot is biztonságba helyeztek, a lakásban tartózkodó idős férfi életét azonban a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

A tűz keletkezésének okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.

Így kerülhetjük el a hasonló tragédiákat

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy otthonainkban ne halmozzunk fel felesleges lomokat, mert ezek nemcsak növelik a tűzveszélyt, de akadályozhatják a menekülést is. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes jobban odafigyelni az egyedül élő idősekre, és füstérzékelőt felszerelni a lakásban.