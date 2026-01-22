bűnügyegressy mátyáskereséskovács lajos
Kovács Lajos rendőrezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának

Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Varga Jennifer / 24.hu
2026. 01. 22. 10:24
2026. 01. 22. 10:24
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Varga Jennifer / 24.hu
Egressy Mátyás eltűnése és annak körülményei rávilágítanak arra a hatalmas problémára, hogy körülbelül 18 ezer kiskorú tűnik el évente, többségében kamaszok. Kovács Lajos több évtizedet húzott le nyomozóként az életvédelmi területen, vele beszéltük át a most zajló kutatás menetét, és a legfontosabb dolgokat.

A legtöbb valószínűsége annak van, hogy ha megtalálták Egressy Mátyás kulcsát a hídon, és van egy felvétel arról, hogy valaki beleesett a Dunába a Lánchídról, akkor ő lehet az. Út-idő grafikont kell csinálni, hogy mikor, hány órakor és hol látták. Ezt össze kell hasonlítani a kamerafelvételekkel, és azoknak a tanúknak a vallomásaival, akikről a legvalószínűbb, hogy valóban látták őt, és személyesen is ismerik. Szortírozni kell most a vallomások között. Komplexitásában kell értékelni mindazokat az információkat, amiket be lehet szerezni az eljárásban. Ez bonyolultan hangzik, de nagyon fontos. Fontossági sorrendben, objektív hitelességet kell vizsgálni minden információnál, tehát ha a kulcs tényleg Mátyásé, és azt a szülők, vagy a rendőrök belepróbálták a fiú lakásának, vagy szobájának a zárjába, akkor tényként kell elkönyvelni, hogy járt a hídon. Azokat a mozzanatokat kell kiemelni, amik objektívek és biztos, hogy igazak, s hátra kell sorolni azokat, amiket csak valószínűsítenek

– ecsetelte lapunknak Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes, akit Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban kérdeztünk arról, hogy zajlik most a kutatás, és mit vizsgálnak a nyomozók az eltűnt fiú felkutatása és a hasonló ügyek felgöngyölítése során.

Ha valaki eltűnik, akkor elrendelik a körözését. Ilyenkor az eltűnt személy bekerül a körözési nyilvántartóba. Ezt minden rendőr azonnal látja, ha például igazoltat valakit. „Van ennek egy belső körözési hírlánca is. A körözési mutató pedig rajta van a számítógépes rendszereken. Ez azt jelenti, hogy minden rendőr számítógépén ott lesz a kép a fiúról. A belsős információs rendszeren keresztül  pedig az eljárás fontosabb támpontjait is látják a rendőrök.

Az, hogy nagy erőkkel keresik a rendőrök Mátyást, a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehetőleg minél több rendőr látja ezt, és több rendőr járőrözik arrafelé és figyeli azokat a helyeket, ahol a fiú járhatott.

