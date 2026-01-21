Forró víz borult egy négyéves kisfiúra, életveszélyes égési sérüléseket szenvedett

Ráborult a konyhapulton lévő forró vizes edény egy négyéves kisfiúra. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat a gyermek édesanyja ellen.

A főügyészség tájékoztatása szerint a borsodi kisvárosban élő anyuka 2024 április elején tésztát főzött otthon a konyhájában. A nő a forró vizet nem a mosogatóba, hanem a konyhapulton lévő műanyag edénybe öntötte le. A tizenkét centiméter magasságú edény közvetlenül a pult szélén volt elhelyezve.

Az udvarról beszaladt a nő kisfia, és belenyúlt az edénybe. A műanyag edény megbillent, a forró víz egy része pedig ráborult a gyerekre. A négyéves kisfiút életveszélyes égési sérülésekkel vitték kórházba.

Az asszony azzal, hogy a forró vizes tálat a gyermek által elérhető helyre tette, elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet és körültekintést. Az ügyészség büntetővégzésben meghozandó felfüggesztett fogházbüntetést kért a nőre.