Úgy tűnik, mégsem olyan biztos, hogy az LMP teljesen távolmarad a választástól

A hétvégén tartotta soros kongresszusát az LMP, ahol a párt döntött arról, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választáson. A párt részéről ekkor nyilatkozó Bakos Bernadett országgyűlési képviselő azt mondta, nem kívánják akadályozni a kormányváltást. „Ezért nem állítunk listát és nem indítunk jelölteket” – nyilatkozta a politikus a Kontroll megkeresésére.

Ehhez képest a párt ma kiadott egy közleményt, melyben megerősítették, hogy LMP-lista egészen biztosan nem lesz, viszont kijelentették a következőt is:

A kongresszus ugyanakkor rögzítette, hogy amennyiben ellenzéki pártok részéről erre felkérés érkezik, az LMP a meghozott döntés keretein belül kész támogatást nyújtani közös demokratikus és politikai célok mentén, a demokratikus ellenzék induló pártjainak. A testület továbbá azt is megszavazta, hogy különleges politikai helyzet fennállása esetén, megfelelő indokok alapján az LMP legfeljebb három egyéni választókerületben jelöltet állíthat.

Ennek értelmében jelen pillanatban nem jelenthető ki teljesen, hogy az LMP nem fog össze végül valamelyik ellenzéki párttal, és a kooperáció jegyében nem indít végül jelölteket egyéniben a választáson.

Ungár Péter biztosan nem indul

A párt társelnöke és legismertebb arca, Ungár Péter viszont – jelen állás szerint – nem vesz már részt ezeken a lehetséges egyeztetéseken, miután a múlt héten bejelentette, hogy teljesen felhagy a politikával, és a jövőben a gyermekvédelemben igyekszik majd elhelyezkedni.

„Szociálpolitikával valójában már régóta foglalkoztam országgyűlési képviselőként is, de a jövőben a szociális területen, azon belül is a gyermekvédelemben szeretnék dolgozni” – nyilatkozta döntése körülményeiről az expolitikus, gyorsan hozzátéve, hogy az elhatározása független attól, hogy az elmúlt két évben a gyermekvédelem témája az egyik legfontosabb belpolitikai üggyé vált.

Ungár az LMP-ből ezzel együtt nem lépett ki, ahogy társelnöki posztjáról sem mondott le.