A tűzoltóegységek hétfő 4 óra és kedd 4 óra között a rendkívüli időjárással összefüggésben 111 tűzoltást és műszaki mentést végeztek hétfőn, tavaly ilyenkor 55 százalékkal kevesebb esethez vonultak az egységek. A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok 492 tagja 97 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán – közölte az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A katasztrófavédelem összesítése szerint az országos közúthálózaton az érintett időszakban 12 olyan rendkívüli esemény történt, amely a forgalom ideiglenes korlátozását tette szükségessé. Ilyen intézkedésre hóátfúvás, balesetek, megcsúszott és árokba került, valamint az úton elakadt vagy meghibásodott járművek miatt került sor. A rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt.

A rossz útviszonyok miatt hétfő késő estétől kedd reggelig az M85-ös autóút egyes szakaszain kamionstop volt érvényben, jelenleg az M1-es autópálya és az M15-ös autóút M1-es autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán nem közlekedhetnek a kamionok.

Az OKF közleménye szerint az ónos eső miatt az M1-es 142-es jelű lébényi csomópont és Hegyeshalom határátkelő között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát, illetve a határon belépő, 7,5 tonnánál nagyobb teherforgalmat korlátozzák. Az M15-ös autópálya teljes szakaszán az M1-től Rajka határig is érvényben van a korlátozás, és Rajka belépő oldalán is korlátozzák a kamionforgalmat.

Hétfőn 11 megye – Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Vas, Zala – 23 településén, valamint a főváros egy kerületében, 5886 fogyasztási helyen szünetelt a villamosenergia-szolgáltatás, a hibát mindenhol elhárították.

A vízszolgáltatás három vármegye, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna 6 településén és a főváros egy kerületében 265 fogyasztási helyen szünetelt részlegesen. A közlemény kiadásakor Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Sátoraljaújhely-Károlyfalva településen és a főváros 15. kerületében van. részleges kiesés, míg teljes szolgáltatás-kiesés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Kenézlő, Zalkod, Viss településeken jelentkezett ez a probléma. (via MTI)