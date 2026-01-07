Egy 2023-ban kiadott ombudsmani jelentés szerint már 2021 júniusában több hiányosságot és furcsaságot is jegyzőkönyveztek a Szőlő utcai javítóintézetben a Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) ellenőrei.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) alatt működő NMM három munkatársa 2021. június 24-én tett előre be nem jelentett látogatást a koronavírus-fertőzés miatt. Az ellenőrök elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy milyen intézkedéseket tettek a járvány megfékezése érdekében. A vizsgálat során azt állapították meg, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírásokat betartották, de ezen kívül is jegyzőkönyveztek néhány megállapítást. A látogatás ugyan 2021-ben történt, a dokumentum azonban 2023-ra lett keltezve – vagyis mindenképpen a volt igazgató, Juhász Péter Pál tavaly májusi letartóztatása előtt.

Túlterhelt, alulképzett dolgozók

A jelentést a Tisza párthoz köthető Kontroll.hu szemlézte szerdán. A látogatás napján a száz férőhelyes intézet 23 növendék ellátását biztosította, akik négy csoportra voltak osztva. Az intézet azonban nem tartotta be az életkori elkülönítéssel kapcsolatos előírásokat. Az ellenőrök kifogásolták, hogy a 16 éven aluliak és felüliek nem voltak külön csoportba helyezve. Pedig a maximális létszám alatt voltak a gondozottak, és megfelelő számú helység is rendelkezésre állt az otthonban, ennek ellenére mégsem különítették el az életkori szabályok szerint a fiatalokat.

Az NMM megállapította, hogy az intézet szabályzata a jogszabályban rögzítettnél kevesebb ápoló alkalmazását írta elő, és a gyakorlatban is a belső szabályzatnak megfelelően működtek, ami „mind a jogállamiság elve tekintetében, mind a gyermekek egészséghez fűződő jogának az érvényesülése szempontjából veszélyeztető tényező”. Szintén az egészséghez fűződő jogot veszélyeztette, hogy a látogatócsoport lejárt szavatosságú gyógyszert talált az ellenőrzés során.

Az intézet munkatársainak ötöde még egy fél éve sem állt alkalmazásban. Sőt, néhányuknak hiányzott a megfelelő szakképesítése. A magas fluktuáció mellett több dolgozó esetében jelentős mennyiségű túlórát számoltak el.

A túlterhelés, a szükséges pihenőidő hiánya frusztráltságot, kiégést okozva csökkentheti a növendékek felé az empatikus, türelmes viszonyulást, így rossz bánásmód kialakuláshoz vezethet

– állapította meg erről a jelentés.

Négykézláb, a földön csúszva takarítani

Kiderült az is, hogy a gyermekfelügyelők között többnek hiányzott a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítése. Az éjszakás gyermekfelügyelők közül többen a rendészeti és biztonsági feladatokat ellátó csoportra inkább jellemző bv. tiszthelyettes, illetve személy- és vagyonőr-képesítéssel rendelkeztek. Hozzátették: a megfelelő szakképesítés hiányában történő alkalmazás, továbbá a dolgozók fáradtsága csökkenti a toleranciát, fokozza a növendékekkel szembeni „ösztönös” reakciókat, türelmetlenséget eredményezhet, veszélyezteti az embertelen, megalázó bánásmód tilalmának gyakorlati érvényesülését.

Az ellenőrzés során előkerült, hogy a fiatalok is részt vettek a takarításában. Néhányan azt jegyezték meg a vizsgálat során, hogy akkor is el kellett végezni a feladatot, amikor tisztaság volt. Más növendékek pedig azt sérelmezték, hogy megalázó, hogy négykézláb, a földön csúszva kell takarítani. Az NMM megtekintette a takarításra szolgáló eszközöket, és csak nyél nélküli súrolókeféket, seprűfejeket és felmosórongyokat láttak. Az ellenőrök azt javasolták a jelentésükben, hogy cserélje le az intézet a felszerelést korszerű, nyeles takarítóeszközökre a „megalázó bánásmód elkerülése érdekében”.

A növendékek arról számoltak be az ellenőröknek, hogy külső helyszínre (egészségügyi ellátásra) rendőrautóval, bilincsben szállították őket. A rendőrök az orvosi vizsgálatok alatt is jelen voltak, amit a kórházi ambuláns kezelőlapok is alátámasztottak. Egy nyugodt, együttműködő, ellenállást nem tanúsító 15 éves fiút a pszichiátriai vizsgálata alatt vezetőszáron, bilincsben tartottak a vizsgálati helyiségben tartózkodó rendőrök, akik az orvos határozott kérésére sem engedték meg, hogy egyedül maradhasson az orvossal. Sőt, nem tekintettek el a „pácienst a mozgásában korlátozó eszköz alkalmazásától sem, melynek eredményeként a részletes orvosi vizsgálat meghiúsult” – részletezte a Kontroll.hu a jelentésben foglaltakat.

A dokumentumban foglaltak szerint, ha nyomós indok hiányában van jelen rendőr az orvosi vizsgálat alatt, azzal sérül a fogvatartott emberi méltósága.

Az NMM felhívta a figyelmet arra, hogy az automatikus bilincs és vezetőszíj alkalmazása nem összeegyeztethető a korrekciós nevelés elvével. Az ellenőrök aggályosnak találták, hogy nincs jogszabályi szinten rögzítve a vezetőszíj használatának lehetősége a fogvatartottak rendőri kísérése esetén.