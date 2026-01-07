bűnügyoltásröszketűzeset
Kigyulladt egy külföldi család járműve a röszkei határátkelőn, három gyermeket mentettek ki a lángoló autóból

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 07. 09:31
Kigyulladt egy német rendszámú kocsi a röszkei határátkelő belépő oldalán. A Készenléti Rendőrség tájékoztatása szerint a NAV pénzügyőrei már megkezdték az oltást, mire a helyszínre értek, és gyerekeket szedtek ki a lángoló autóból.

A határvadászok is azonnal bekapcsolódtak az átkelő poroltójával a tűz megfékezésébe, a szolgálatot ellátó rendőrökkel együtt. Az oltással egy időben biztonságos helyre kísérték a német-szerb állampolgárságú szülőket és három gyermeküket.

Mire a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínre értek, a határvadászok, a rendőrök és a pénzügyőrök már eloltották a tüzet. A szegedi hivatásos tűzoltók hőkamerával vizsgálták át a járművet, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A tűzben szerencsére senki sem sérült meg.

A tűz a motortérből indult ki, műszaki hiba miatt, majd továbbterjedt. A pontos ok megállapítása folyamatban van. Mielőtt a katasztrófavédelem munkatársai elszállították a gépkocsit, a pénzügyőrök alaposan átvizsgálták. A motortérbe rejtett csomagban három karton cigarettát találtak, feltehetően ez okozhatta a tüzet. A pénzügyőrök a dohány miatt vámigazgatási eljárásban 67 ezer forintos bírságot szabtak ki a külföldi férfival szemben, aki a büntetést a helyszínen megfizette.

