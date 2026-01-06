„Tiltott tevékenység” – matricázza Terézváros az illegális Airbnb-ket

Nemcsak bírságot, hanem matricát is kapnak a lépcsőházban és a bejárati ajtajukra az Airbnb-lakások a Terézvárosban, ahol egy helyi népszavazás után tiltották be a rövid távú lakáskiadásokat.

Tiltott tevékenység. A rövid távú lakáskiadás miatt hatósági eljárás indult

– olvasható a hatalmas piros matricákon.

„Tizennégy hónapos felkészülési idő után, a lakók döntése alapján 2026. január 1-jétől tilos a rövid távú szálláshely-szolgáltatás (Airbnb-zés) az egyéb- és magánszálláshelyeken kerületünkben. Kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan. A társszervekkel, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a rendőrséggel együtt már folyamatosan ellenőrizzük a szálláshelyeket, és akár több millió forintos bírság is kiszabható az illegális szálláshelyek üzemeltetőire” – írta a VI. kerületi önkormányzat.