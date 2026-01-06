Tarnaörsön fogták el a novemberi kőbányai gyilkossággal gyanúsított S. Norbertet

Tarnaörsön fogták el azt az S. Norbertet, akit azzal gyanúsítanak, hogy tavaly novemberben meggyilkolt egy 53 éves férfit Kőbányán. A BRFK tájékoztatása szerint november 23-án kaptak bejelentést arról, hogy holtan találtak egy férfit a kőbányai lakásában.

Mivel felmerült az idegenkezűség gyanúja, a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. A rendőrök azonosították és január másodikán elfogták a feltételezett elkövetőt, aki az áldozat egyik ismerőse volt.

A 31 éves S. Norbertet gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és letartoztatták. A férfi nem tett vallomást.