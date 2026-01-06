húsvágó bárdéletveszélyt okozó testi sértéscsaládon belüli erőszak
Belföld

Húsvágó bárddal támadt volt élettársára egy nő

24.hu
2026. 01. 06. 08:08

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki egy vita során egy húsvágó bárddal kétszer sújtott le egykori élettársa fejére.

A vádirat szerint a vádlott és a sértett több mint tíz éve ismerik egymást, korábban élettársak is voltak. A férfi ugyan elköltözött a nőtől, de továbbra is találkoztak, a férfi feljárt a vádlott lakására, többször együtt italoztak.

A sértett 2024 augusztusában ismét felment a nő kecskeméti lakására, itt együtt italoztak, beszélgettek. A kora esti órákban a nő féltékenysége miatt azonban vitatkozni kezdtek. A vita hevében a vádlott magához vett egy bárdot és azzal kétszer is lesújtott a férfi fejére. Az első ütést a sértett még kivédte, a második ütés azonban már eltalálta a fejét.

Amikor a vádlott észlelte, hogy a férfi feje vérzik, a bántalmazást abbahagyta és mentőt hívott.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett, azonban az elkövetés eszköze, a támadott testtájék, valamint a bántalmazás erejére miatt az életveszélyes sérülés kialakulásának reális veszélye fennállt.

A főügyészség a nőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza – írta közleményében a főügyészség.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Még el sem kezdték építeni, de már több mint 1 milliárdot el is költöttek a NER új elitiskolájára
A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés
Vámos Petrát magyar kézicsapatok bombázták, döntenie kellett
„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?
havas buszmegálló
Felborította a buszközlekedést a havazás kedd reggel, a vasúton is akadnak gondok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik