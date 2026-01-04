Lezárták a 6-os főutat Rácalmásnál

Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Rácalmás térségében vasárnap kora este – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Azt írták, a főút 62-es kilométerénél, Rácalmás közelében két gépjármű összeütközött. A rendőrök teljes útlezárás mellett végzik a helyszínelést és a műszaki mentést. A forgalmat Rácalmásra terelik.

A katasztrófavédelem honlapján azt írták, az egyik jármű keresztben áll az úton, a másik nem akadályozza a forgalmat. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat, amelyek egyikéből hűtőfolyadék került az útburkolatra.