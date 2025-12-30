országos mentőszolgálatháziorvosújraélesztés
Belföld

Háziorvosa előtt esett össze egy férfi Pest megyében

admin Vaskor Máté
2025. 12. 30. 15:48

A napokban egy 60 év körüli férfi kereste fel háziorvosát Pest vármegyében, a rendelőben azonban összeesett, számolt be az esetről közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Mint írták, a háziorvos és asszisztense azonnal megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívtak, miközben megkezdték az újraélesztést.

A kiérkező esetkocsi átvette az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű ellátásnak és a gyors segítségnek köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett.

A helyszíni ellátást követően a beteget stabil állapotban szállították kórházba.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Leszúrt a forint árfolyama
Egyre több férfi válik szexuális célú zsarolás áldozatává Magyarországon
Joshua két közeli barátja, egyben stábtagja halt meg a bokszoló autóbalesetében
Beszorult a mozgójárdába, és meghalt egy családjával síelő 5 éves kisfiú Japánban
Össztűz alatt az MLSZ, dráma a válogatottnál, és Fradi-remeklés – ilyen volt 2025 a magyar fociban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik