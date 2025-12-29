együtt egymásért nyírbogátonkuratóriumrizsák ildikósimon miklós
A fideszes képviselő és felesége rokonsága helyett beosztottak és szövetségesek kerültek az 550 milliót nyerő alapítvány kuratóriumába

facebook / rizsák ildikó
admin Spirk József
2025. 12. 29. 14:55
facebook / rizsák ildikó

Pár nap alatt teljesen lecserélték a kuratóriumot az 550 milliós uniós támogatás elnyerő Együtt Egymásért Nyírbogáton alapítványban, miután lapunk megírta, hogy a szervezet mindhárom vezetője Simon Miklós fideszes parlamenti képviselő és felesége, Rizsák Ildikó nyírbogáti fideszes polgármester rokonságához tartozik.

A település képviselő-testülete december elején tűzte napirendre A helyi humán fejlesztések megvalósítása című projekt ügyét, miután az önkormányzat és az alapítvány konzorciuma 50 millió forintot nyert ifjúsági közösségfejlesztő, egészségtudatossági és más képzési programokra. Az ülésen derült ki, hogy az Együtt Egymásért Nyírbogáton alapítványban néhány héttel korábban egy másik pályázaton is nyert: ott közel 500 milliós keretet szereztek meg.

Az alapítvány kuratóriumi elnöki tisztét évek óta Balogh Nándor, a polgármesternő és Simon Miklós veje, a nyíregyházi megyei kórház adjunktusa töltötte be, mellette pedig Rizsák Róbertné, a polgármester unokaöccsének felesége, illetve Balogh Nándor testvére is kuratóriumi tag volt.

Az önkormányzati ülésen Rizsák Ildikó azzal érvelt, hogy nincs olyan jogszabályt, ami „kitiltja akár a Simon családot, akár a Rizsák családot, akár ez én vejemet…, ami kimondja, hogy nem pályázhatnak, és csak azok pályázhatnak, akik nem hozhatók semmilyen összefüggésbe a családommal”.

Az ülésről szóló cikkünk megjelenésének másnapján, a december 11-én tartott közmeghallgatáson azonban már úgy mutatta be Száva Erikát, a helyi általános iskola igazgatóját, mint aki a kuratórium tagja.

A civil szervezetek nyilvántartásában megtalálható a Nyíregyházi Törvényszéki végzés, amely szerint viszont valójában csak december 12-én adtak be változási bejegyzési kérelmet az „alapítók”. Ebben mindhárom tag lecserélését kérték, amit a törvényszék öt nap leforgása alatt, december 17-én jogerőre is emelt.

Ekkor került a Simonék helyi szövetségesének számító iskolai vezető, valamint Simon Miklós „titkára”, és Rizsák Ildikó egyik önkormányzati beosztottja az alapítványt felügyelő testületbe.

A 24.hu megkereste Száva Erikát, hogy mikor és milyen indokkal kérték fel a kuratóriumi tagságra, az iskolaigazgató azonban nem volt hajlandó nyilatkozni.

