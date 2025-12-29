„Semjénnek tetszett a javaslatcsomagom” – Junghausz Rajmund nem hiába szólt be a KDNP elnökének

Az újbudai KDNP-t kiakasztotta, Semjén Zsoltot viszont ötletgyűjtésre sarkallta Junghausz Rajmund Facebook-bejegyzése, amelyben döbbenetét fejezte ki amiatt, hogy a kereszténydemokraták elnöke a több évtizedes politikusi múltja ellenére sosem járt gyermekvédelmi intézményben. A XI. kerületi Fidesz-KDNP frakcióban ülő képviselő a nagy port felverő posztjában az írta, hogy a miniszterelnök-helyettest nem nagyon érdekelheti a legesettebbek világa, és hozzátette: ha tehetné, bármelyik „nagyurat” befizetné

egy ilyen intézménybe heti menüre a gyerekek mellé egy kis érzékenyítésre.

A bejegyzés azt követően született, hogy a „zsoltibácsizással” küzdő Semjén az ATV műsorában előadta: nem ismeri a gyermekvédelmi világot, és a közel félórás interjúban leginkább az őt hírbe hozó vádakkal foglalkozott, a gyerekekről és az elvben az érdekükben működő rendszerről alig ejtett szót. Junghausz felháborodásában egy lendületből megírta a posztját, de mint lapunknak elmondta, mielőtt élesítette volna, elbizonytalanodott. Attól tartott, hogy félreértik majd, amit írt, és a végén csak sértődés lesz belőle. Aztán a képviselő, aki egykor maga is intézetis volt, meggyőzte magát, hogy 23 ezer gyerek sorsával szemben nem sokat nyom a latba, ha esetleg büntetésből kizárják a frakcióból.

A helyi KDNP elnöke viszont tényleg megsértődött, és frakcióülést hívott össze az írás miatt. Kérdőre vonta Junghauszt, miért állította Semjénről, hogy nem érdeklik az állami gondoskodásban élő gyerekek.

Hogyha valaki 15–20 év alatt több százszor vadászik, de egyszer sem jut ideje egy gyerekotthon meglátogatására, akkor vajon milyen következtetést lehet ebből levonni?

– tette fel a kérdést Junghausz, aki a tavalyi önkormányzati választáson a kormánypárti frakció tagjai közül egyedüliként szerzett egyéni mandátumot az ellenzéki többségű XI. kerületben, jóllehet nem tagja a Fidesznek. Ennek oka, hogy a pártvezetés 2010-ben úgy rendezett el egy belső vitát, hogy feloszlatta az újbudai alapszervezetet, ő pedig nem adta be az újrafelvételi kérelmét azóta sem. Párton kívüliként viszont sorozatban nyerte a választásokat az őrmezői körzetben.

Nem léptem vissza a Fideszbe, de nem is kerestem más közösséget, mert itt voltak olyan emberek, akik hasonlóan gondolkodtak, mint én. A választás eredménye alapján egyértelmű volt, hogy a szavazóktól kaptam a felhatalmazást, nem a párttól. Ezért, ha el akarok indulni 2029-ben, arról a választók és én döntök, nem a Fidesz.

A miniszterelnök-helyettes telefonon hívta fel Junghausz Rajmundot az őt bíráló bejegyzés megjelenése után, mely így kezdődött: „Soha nem kedveltem Semjén Zsoltot.”