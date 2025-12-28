Hadházy közzétette a zalaegerszegi kórházi szakdolgozók Pintér Sándornak írt levelét

Egy „jó és egy rossz” hír közzétételével kezdte a vasárnapot Hadházy Ákos, aki a Facebook-odalán azt írta: a zalaegerszegi kórház radiológiai osztályának dolgozói nyertek a törvény által nekik járó plusz szabadságokért indított perben, ugyanakkor a belügyi tárca ignorálja a bíróság ítéletét, és „csak konkrétan azokat az éveket ismerik el fogcsikorgatva, amelyekben a per indult.”

A független parlamenti képviselő ezután idézi az érintett szakdolgozók levelét, amelyet Pintér Sándornak írtak. Ebben többek között ez áll: „A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Radiológia Osztály szakdolgozói kéréssel fordulunk Önhöz az intézetünkben zajló jogsértő magatartás megszüntetésére, mely az intézet vezetése és a dolgozók között zajló véleménykülönbség miatt áll fenn pótszabadság jogosultsága témában. (…) A kórházban 2009-ben elvették az ionizáló sugárzást kibocsájtó berendezést használó dolgozóknak járó pótszabadságot. 2023-ban az intézet vezetésével történt sikertelen egyeztetéseket követően bírósághoz fordultunk jogaink érvényesítésére.”

A levélhez mellékelték a 2025. május 2-án jogerőre emelkedett ítéletet, amely alapján a radiológia osztály szakdolgozóinak jár a pótszabadság. „Az intézet főigazgatója azonban továbbra sem értett velünk egyet és mindezt semmibe véve határidőn túl 2025 júniusában a másodfokú bírósághoz fellebbezést nyújtott be, melyet a Pécsi Ítélőtábla visszautasított.”

A szakdolgozók a levelükben felidézik, hogy az Országos Kórházi Főigazgatósághoz fordultak segítségért 2025. június 25-én, ezután a kórház főigazgatója azt kérte tőlük, hogy várják meg türelemmel az OKFŐ válaszát, ám közben az intézményvezető a Kúriához fordult. A Kúria 2025. október 9-én helybenhagyta a 2025. májusi ítéletet, azaz kötelezte a kórházat a pótszabadság kiadására, valamint a dolgozók

számára megítélt ügyvédi költségek megtérítésére.

Mindez a mai napig nem történt meg.

A zalaegerszegi kórház szakdolgozói leginkább azt sérelmezik, hogy a pótszabadságok kérdésében más intézményekben meg sem kérdőjelezik a pótszabadság jogosultságát.

Sajnálattal vesszük, hogy becsületes, jogkövető magatartást mutató szakdolgozók jogerős ítélettel a kezükben is még mindig az igazunkért kell, hogy harcoljunk. Az ország más kórházában miért nincs ez megkérdőjelezve, ők másképp értelmezik a törvényt? (…) Becsülettel dolgozunk, mindezt mutatják az ellátott esetszámok, az elvégzett vizsgálataink minősége és az elégedett betegeink. Tisztelettel kérjük, hogy ezt a mára már kifejezetten ellenségessé vált hangulatot, a jogellenes állapotot megszüntetni szíveskedjen!

– zárják a Pintér Sándornak írt levelüket a zalaegerszegi radiológia osztály szakdolgozói.