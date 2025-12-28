Nem tudták újraéleszteni az üllői tűzből kimentett férfit

Vasárnap reggel háromnegyed nyolckor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Üllőn kigyulladt egy épület a Pesti úton – írja közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy százhúsz négyzetméteres, hentesüzlettel egybeépített családi házban keletkezett tűz. A tüzet a hentesboltban dolgozók észlelték, ők hozták ki az épületben rekedt idős férfit, kezdték meg az újraélesztését, valamint értesítették a tűzoltókat.

Az épület lakórésze teljes terjedelmében égett. Az esethez tizenhat tűzoltó vonult négy járművel.

A kiérkező tűzoltók folytatták az idős férfi újraélesztését, megkezdték a tűz tovább terjedésének megakadályozását, illetve két gázpalackot is kivittek az épületből, megelőzve, hogy azok felrobbanjanak.

Az idős férfi újraélesztése azonban nem járt sikerrel, a tűzben egy idős nő is könnyebben megsérült. A lángok eloltása több mint egy órát vett igénybe, a ház lakhatatlanná vált.

A tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálatnak kell feltárnia – olvasható a közleményben.