Helikopter köröz Székesfehérvár felett, de a polgármester megnyugtatott mindenkit

Ha a mai nap folyamán, hosszabb ideig egy alacsonyan (200-220 méteren) repülő helikoptert látnak, hallanak a város felett, aggodalomra semmi ok
– üzente Székesfehérvár lakosságának a település polgármestere szombaton reggel a Facebookon.
Cser-Palkovics András azt írta, Fehérvár geodéziai felmérése zajlik, melyet helikopterről tudnak elvégezni a szakemberek.
„Azért most kerül erre sor, mert tiszta időjárás és megfelelő légköri körülmények szükségesek az ilyen, rendkívül precíz mérések elvégzéséhez. A felmérő repülések Fehérvár kül- és belterületét, a Belvárost is érinteni fogják, várhatóan reggel 8 és a kora délutáni órák között. Ezek a kutatások óriási jelentőséggel bírnak mind a városunk múltjának megismerése, mind jövőjének tervezése szempontjából” – tette hozzá.
Egy kommentelő felvetette, hogy „ha nem lenne a sok uszítás, háborús riogatás, agymosás, ennek a bejegyzésnek semmi relevanciája nem lenne.” Erre Cser-Palkovics úgy felelt,
ennek a bejegyzésnek akkor nem lenne relevanciája, ha megszokott volna, hogy a két ünnep között, szombaton egy helikopter köröz a város felett. De nem az, és a hanghatás meg nettó kellemetlen lehet. Jobb szeretem, ha a polgároknak azelőtt van tudomásuk ilyesmiről, mielőtt a jogos kérdéseik felmerülnének. Minden ilyen eseményről, mindig is tájékoztattam és fogom is a fehérváriakat.