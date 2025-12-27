Helikopter köröz Székesfehérvár felett, de a polgármester megnyugtatott mindenkit

Ha a mai nap folyamán, hosszabb ideig egy alacsonyan (200-220 méteren) repülő helikoptert látnak, hallanak a város felett, aggodalomra semmi ok

– üzente Székesfehérvár lakosságának a település polgármestere szombaton reggel a Facebookon.

Cser-Palkovics András azt írta, Fehérvár geodéziai felmérése zajlik, melyet helikopterről tudnak elvégezni a szakemberek.

„Azért most kerül erre sor, mert tiszta időjárás és megfelelő légköri körülmények szükségesek az ilyen, rendkívül precíz mérések elvégzéséhez. A felmérő repülések Fehérvár kül- és belterületét, a Belvárost is érinteni fogják, várhatóan reggel 8 és a kora délutáni órák között. Ezek a kutatások óriási jelentőséggel bírnak mind a városunk múltjának megismerése, mind jövőjének tervezése szempontjából” – tette hozzá.

Egy kommentelő felvetette, hogy „ha nem lenne a sok uszítás, háborús riogatás, agymosás, ennek a bejegyzésnek semmi relevanciája nem lenne.” Erre Cser-Palkovics úgy felelt,