Sikerült utolérnie az RTL-nek az egyiptomi Sohag Egyetemet, amelynek egyik tanulmánya állítólag felbukkan abban a dokumentumhalomban, amely a Tisza Párt állítólagos adóemelési terveit tartalmazza.

A csatorna korábban két, a dokumentumban megadott forrásról is kiderítette, hogy nem létező tanulmányokról van szó, most pedig egy újabbról bizonyították be ugyanezt. Az állítólagos adóemelési tervek forrásai között fellelhető egy környezetvédelmi tanulmány, amelyet a fent emíltett egyiptomi intézmény ad ki. Az RTL kérdésére azonban az egyipomi fél azt közölte: ilyen tanulmány soha nem jelent meg a folyóiratukban, az írást jegyző szerző pedig soha nem publikált a náluk.

Magyar Péter az RTL kérdésére annyit mondott, kiderült, hogy az ellenfelei még hamisítani sem tudnak rendesen, a kormány ellenben nem reagált a csatorna megkeresésére.

Mi az a Tisza-adó, létezik-e egyáltalán?

A Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről az Indexen jelentek meg az első részletek a nyár végén. Az első írásaik arról szóltak, hogy a Tisza Párt több adónemet is az egekbe emelne, de olyat is közöltek később, hogy a párt radikális baloldali fordulatra készül, ami „az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére és az újraelosztás erősítésére épül”. Magyar Péter és a pártja ezeket az állításokat rendeszeresen visszautasítják, azóta a Tisza hivatalosan is kommunikálta a saját adóügyi elképzeléseit.

Az ősz folyamán azonban szintén az Index állította, hogy a birtokába került egy több száz oldalas dokumentum, amelyben benne van minden, ami a Tisza adóügyi elképzeléseiről szól – beleértve az állítólagos kutya- és macskaadót is. Magyar Péter és az Index perre mentek, amit első körben a lap nyert – mondván, csak véleményt közöltek és feltételes módban írtak az adóemelésről –, a Fővárosi Ítélőtábla azonban később hatályon kívül helyezte ezt az ítéletet, így az ügy még nincs lefutva.

Közben a Tisza Párt a Borssal szemben is jogi eszközökhöz folyamodott, miután a lap elkezdett terjeszteni egy 16 oldalas ingyenes különszámot az úgynevezett „Tisza-csomagról”. A Fővárosi Törvényszék azóta meg is tiltotta ennek a számnak a további terjesztését, ennek ellenére folyik tovább a kézbesítés. Közben a kormány emberei és a Bors a sajtószabadságot féltik és tiszás érintettséggel vádolják az ügyben ítéletet hozó bírót.