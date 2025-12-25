karácsonyéjféli miseerdő péter
Erdő Péter: A valódi szeretet és a kényelmet és a mindennél többre becsülő önzés ellentmond egymásnak

2025. 12. 25.
Az emberré lett Isten kiszolgáltatja magát nekünk, ahogy minden igazi szeretet szükségszerűen rábízza magát mások jóindulatára és segítségére – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsony éjszaka Budapesten.

A bíboros a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában arról beszélt: Jézus az irántunk érzett szeretetből, szándékosan adja át magát a teremtett világnak, hogy szüksége legyen az állatok és az emberek testének melegére, hogy szüksége legyen az ételre és talán a pásztorok ajándékaira is.

Jézust ez a sebezhetőség végigkíséri egész földi élete során. Szenved attól, hogy nem értik meg, nem fogadják el, és végül keresztre feszítik. De ennyire, teljesen adja át magát – mondta.

A karácsonyi titok egyik üzenete

A bíboros hangsúlyozta azt is: a karácsonyi titok egyik üzenete, hogy a valódi szeretet és a kényelmet és jó közérzetét mindennél többre becsülő önzés ellentmond egymásnak.

Kitért arra: Szent János azt írja, hogy a szeretet nem fér össze a félelemmel, ezért csak Isten, akiben nincs és nem lehet semmi félelem, tud helyesen és teljesen szeretni. Ő teljesen át meri adni magát, és nekünk is át akarja adni ezt a szeretetet.

Hozzátette: ebben a szeretetben részesül minden család, különösen a szülők, hiszen a gyermekről való gondoskodás egy egész életen át tartó, önátadó szeretet és egyfajta kiszolgáltatottság is.

Erdő Péter ennek az áldozatkész szeretetnek a megtapasztalását kérte Istentől az idei karácsonyon.

Adja meg mindnyájunknak, hogy tudjunk hálásak lenni a szüleinknek, nagyszüleinknek, pedagógusainknak, minden jótevőnknek, egyházunknak és egész közösségünknek

fogalmazott, hozzátéve, kérjük Isten segítségét, hogy „követni tudjuk példájukat, és tovább tudjuk adni ezt az ajándékozó szeretetet”.

