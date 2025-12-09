Visszavonják a Szőlő utca korábbi igazgatójának kitüntetését

Tekintettel a sajtóban a mai napon (12.09) és a közelmúltban megjelent új hírekre és tanúvallomásokra, amelyek Juhász Péter Pál személyét súlyosan érintik, illetve a bűncselekmények elkövetését megerősítik, érdemtelenné vált Dunakeszi által adományozott kitüntetés megtartására – kezdi Facebook-bejegyzését Dunakeszi polgármestere, Dióssi Csaba.

Beszámoltunk róla, hogy Juhász Péter ígéretéhez híven kedden a YouTube-on közzétette azt a korábban készült biztonságikamera-felvételt, amelyen az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik növendékét a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet. Juhász publikált egy másik részletet is a kamerafelvételekből, melyen a férfi a földre visz, majd leszorít és megver egy fiatalt. Ezt többen – felnőttek is – közelről nézik.

Ezzel kapcsolatban azt írja Dunakeszi vezetője: „Bár mindenkire vonatkozik az ártatlanság vélelme, a városnak kötelessége megvédeni a kitüntetés értékét és azt az erkölcsi mércét, amely alapján azt odaítéljük. Juhász Péter Pálról a sajtóban megjelent információk teljesen szembemennek azokkal az értékekkel, amelyek alapján a díj odaítélésre került. Dunakeszi számára kiemelten fontos, hogy a városi kitüntetések valódi értéket képviseljenek, és olyan emberek kapják meg őket, akik példát mutatnak a közösségünknek. A „Dunakeszi Közbiztonságáért Díj” jóval túlmutat egy oklevélen: a város bizalmát és megbecsülését fejezi ki. Mivel a közösségünk, a dunakeszi családok bizalmára épülő elismerésről van szó, a város nem vállalhat közösséget olyan magatartással, amely szembemegy a közbiztonság, a tisztesség és a kiszolgáltatottak iránti kiemelt felelősségvállalás alapelveivel. A kitüntetés visszavonásáról előterjesztést nyújtok be a Képviselő-testület következő, december 11-i ülésére.”