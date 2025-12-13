A közönség is kérdezhetett, és válaszaiban Orbán közölte, hogy Brüsszel az ő ellenfele, nem a Tisza Párt.

A kérdésre, hogy miniszterelnökként van-e még valami álma, vágya, amit megvalósítana, a politikus a magyar focit tudta mondani. Hozzátette, sajnos nem teheti meg a törvények miatt, hogy beavatkozzon.

Felidézett egy 2016 őszi brüsszeli jelenetet, amikor a német kancellár, Angela Merkel felelősségre vonta a határkerítés és a migráció miatt.

Amikor egy német fenyegeti az embert, az komoly dolog

– közölte Orbán, aki arra figyelmeztette Merkelt, hogy németellenességet szülhet Magyarországon, ha meg akarják mondani a németek, hogy kikkel éljünk együtt, miközben az itteni németek sem támogatják a migrációt. Hozzátette, korábban a II. világháborúban azt akarták megmondani a németek, hogy kivel ne éljünk, most meg azt, hogy kivel éljünk. Ezt ne csináljátok – tanácsolta nekik.

Nem tudta meggyőzni a kancellárt, de ellenállt neki, még ha érezte is a német csizmákat mellkasán.