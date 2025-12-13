Mohács a magyar történelem fordulását szimbolizáló város, rossz irányba fordult a magyar történelem itt, de a túlélés jelképe is – mondta Orbán, hogy miért pont ide szervezték az eseményt. Szerinte Mohács jól járt a Fidesszel és viszont.

Felgyorsultak a Nyugatról érkező rossz hírek – vetette fel Andor Éva, és a jogállamiságot veszélyeztető elemnek mutatta be a lefoglalt orosz vagyonokra vonatkozó brüsszei döntést. Erre Orbán azt mondta, hogy verekedni megy oda, szerinte az alapító iratokat félrehajítják.

A befagyasztott orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet

– mondta, amit nem lehet megengedni. Egy ország nem engedheti meg, hogy a vagyonát mások eltulajdonítsák. Hosszasan beszélt az orosz vagyonról, hogy a devizatartalékot mindig más biztonságos országban kell tartani. Nekünk is Belgiumban van a devizatartalékunk, és ha ott hozzápiszkálnak az oroszokéhoz, akkor nekünk is el kell gondolkodnunk, hogy jó helyen van-e ott.

Több mint 200 milliárd euróról van szó. A II. világháborúban szerinte a külföldön lévő német vagyonhoz sem nyúltak hozzá. Ezeket szerződések garantálják, a nemzetközi pénzügyi rendszer egyes számú alapelve ez, amit nem lehet felrúgni. Ráadásul ha az oroszok megnyerik a pert, akkor vissza kell fizetni nekik, ami bedöntheti a belga gazdaságot.

Az orosz-amerikai tárgyalások kiemelt fejezete ez, és Orbán úgy tudja, hogy meg is állapodtak, és az európaiak számára itt nem osztottak lapot.

Az európaiakat azzal etették, hogy majd ebből finanszírozzák az ukrán háborút, és ezt ott elhitték, nem úgy mint mi – mondta a kormányfő, aki szerint ez nem fog menni.

Parasztgyalázat lesz

– mondta, mind meg fognak bukni, akkik az orosz vagyonra hajtanak. Friedrich Merz német kancellár, Manfred Weber néppárti frakcióvezető és Ursula von der Leyen viszi félre az uniót Orbán szerint.