Diákmunkára jelentkezett az influenszer, de állásinterjú helyett Kósa Lajos monstre előadásába csöppent

Azt hittem, hogy állásinterjúra megyek, de ebben semmi állásinterjú nem volt, pedig az volt a kiírás, hogy diákinfluenszereket keresnek
– mesélte videójában Rubinek Antónia, hogy hogyan került számára teljesen váratlanul egy olyan eseményre, amelyet valójában Kósa Lajos Fidesz-alelnök számára szerveztek.
A TikTokon nagyot futó beszámoló szerint csak a helyszínen szembesült azzal, hogy szó sincs konkrét diákmunkáról vagy állásinterjúról, valójában rá senki nem is volt kíváncsi, csupán a fideszes politikus hosszú előadását kellett végighallgatnia, majd pedig odaállni mellé egy közös fotóra.
A Rubi Toncsi néven publikáló tiktoker lapunk kérdésére válaszul azt írta:
