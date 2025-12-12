Diákmunkára jelentkezett az influenszer, de állásinterjú helyett Kósa Lajos monstre előadásába csöppent

Azt hittem, hogy állásinterjúra megyek, de ebben semmi állásinterjú nem volt, pedig az volt a kiírás, hogy diákinfluenszereket keresnek

– mesélte videójában Rubinek Antónia, hogy hogyan került számára teljesen váratlanul egy olyan eseményre, amelyet valójában Kósa Lajos Fidesz-alelnök számára szerveztek.

A TikTokon nagyot futó beszámoló szerint csak a helyszínen szembesült azzal, hogy szó sincs konkrét diákmunkáról vagy állásinterjúról, valójában rá senki nem is volt kíváncsi, csupán a fideszes politikus hosszú előadását kellett végighallgatnia, majd pedig odaállni mellé egy közös fotóra.

A Rubi Toncsi néven publikáló tiktoker lapunk kérdésére válaszul azt írta: