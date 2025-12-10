Hamis befektetésekkel csalt ki 55 milliót egy abonyi férfi

A vádirat szerint az abonyi férfi – a bűnügy vádlottja – már korábban ismerte a sértettet és tudta, hogy tetemes készpénzzel és nagy értékű ingóságokkal rendelkezik. A vádlott 2023-ban elhatározta, hogy hamis befektetési lehetőségekkel pénzt fog kicsalni a sértettől.

Befektető fenyőerdőkhöz

A vádlott először 2023 októberében azt állította a sértettnek, hogy ismerőse fenyőerdők megvásárlásához keres befektetőt, és a befektetett összeg 50 százalékának megfelelő hozamot fog kapni, amit a fenyőfák karácsonyfaként történő értékesítése eredményez.

A sértett ekkor 30 millió forintot adott át a férfinak. 2023 novemberében a vádlott újabb, a befektetett összeg 50 százalékának megfelelő összegű hozamot eredményező befektetési lehetőséggel kereste meg a sértettet.

A férfi a sértett bizalmának elnyerése érdekében ekkor biztosítékul két általa nagy értékű briliáns ékszernek mondott gyűrűt mutatott. Ekkor 15 millió forintot csalt ki a vádlott. 2023 decemberében a férfi 10 millió forintot és nagyobb értékű ingóságokat szerzett meg a sértettől valótlan befektetési ígéreteivel.

A sértettnek a nyereség kifizetése iránti érdeklődését a vádlott különböző kitalált okokra hivatkozva hárította, majd 2024 márciusától elérhetetlenné vált a sértett számára.

24 milliót elköltött

A vádlott a kicsalt összesen 55 millió forintból közel 24 millió forintot elköltött, a többi pénzt az otthonában rejtette el. A nyomozó hatóság a vádlott lakóhelyén megtalált több mint 30 millió forintot, amelyet a sértettnek visszaadott. A férfi még a nyomozás során visszafizette a sértettnek a maradék összeget, illetve ügyvédi letétbe helyezett a pénzbüntetés megfizetésének biztosítékául több millió forintot.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit minősített csalás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.