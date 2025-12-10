Medián: Optimistábbak a tiszás szavazók az Orbán-hívőknél

Bár minden eddiginél durvábbnak látja a kampányt a választók 69 százaléka, 2026-ot mind a kormánypártiak, mind a tiszások jókora optimizmussal várják (ez tavaly ilyenkor csak a Fidesz támogatóit jellemezte) – többek között ez derül ki a Medián novemberi közvélemény-kutatásából, amelynek főbb megállapításait a hvg.hu tette közzé.

A felmérésből az látszik, hogy bár kevés dologban értenek egyet a magyar választók, abban párthovatartozástól függetlenül konszenzus van, hogy a mostani kampány minden korábbinál durvább. A Medián közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy a Tisza Párt támogatóinak 85 százaléka ítéli rosszabbnak a mostani helyzetet, mint a korábbi választásokat megelőző kampányok bármelyikét, ez pedig 27 százalékponttal magasabb érték, mint a kormánypárt támogatói esetében.

Ugyanakkor mindkét politikai táborban jelentős kisebbségben vannak azok, akik szerint a verbális bántalmazás fizikai erőszakba fordulhat át (15, illetve 6 százalék), ám, ha a tettlegességnek csekélyebb valószínűséget tulajdonítókat is ideszámítjuk, akkor a félelem mindkét táborban jócskán többségi álláspont. A tiszások itt is borúlátóbbak: 70 százalékuk tart kisebb vagy nagyobb mértékben az erőszaktól, szemben a kormánypártiak 63 százalékával.

A Medián az idén is felmérte, hogy a magyarok milyen reményekkel, illetve aggodalmakkal tekintenek az új esztendő elé. Mint kiderült: tavaly ilyenkor nagyjából fele-fele volt az optimista és a pesszimista vélemények megoszlása a teljes népességben, de az Orbán Viktor által „remek évként” beharangozott 2025-öt a kormánypárti szavazók háromnegyede nagy reményekkel várta, a tiszásoknak csak egyharmadát jellemezte hasonló derűlátás.

Ezzel szemben az idén, a 2026-os választási évre tekintve már Magyar Péter támogatói is hasonlóan optimistán (sőt, 2 százalékponttal még optimistábban is) nyilatkoztak, mint a kormánypártiak. Mindez alighanem már az áprilisi választásokkal kapcsolatos várakozásokkal (a kormányváltás reményével) magyarázható – következtet a Medián.