Molotov-koktéllal támadt volt élettársára, majd leszúrt egy férfit, aki meghalt – súlyosbították a férfi büntetését

A Győri Ítélőtábla a mai napon kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával, a férfi büntetését 18 évre súlyosította – írja az Ügyészség honlapján.

A jogerős ítélet szerint „a vádlott 2015-től 2022-ig élt élettársi kapcsolatban a sértettel. A vádlott a szakítást és a sértett új párkapcsolatát nem tudta elfogadni, ezért telefonon, majd személyesen is zaklatta, fenyegette volt élettársát. 2022. július 6-án újabb szóváltás volt közöttük, majd az ittas férfi Molotov-koktélt készített, és azzal visszament a sértett munkahelyére. Az üveget tartalmazó zacskót meggyújtotta, majd azt az üveggel együtt az üzletbe bedobta. Mivel a vádlott tévedésből gázolajat töltött az üvegbe, az nem gyulladt meg, és ezért tűz sem keletkezett az épületben”.

A vádlottat ezen „cselekménye miatti letartóztatását követően a testvére fogadta be, akinek az élettársával rendszeresen italozott, vitatkozott. 2023. december 6-án, egy ilyen alkalommal a vádlott a férfit egy 14 cm pengehosszúságú késsel, közepes erővel kétszer a mellkasán, illetve alkarján és combján is megszúrta, aki a helyszínen az életét vesztette”.

Ezután a Győri Törvényszék a vádlottat több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közveszély okozásának bűntettének kísérlete miatt 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője enyhítésért fellebbeztek.

A súlyosbítást a Győri Ítélőtábla mondta ki.