postacsomagrendeléskarácsony
Belföld

Megüzente a Posta a „határidőt”: aki szeretné, hogy karácsonyra megérkezzen a csomagja, eddig adja le a rendelését

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 12. 08. 11:40
Varga Jennifer / 24.hu

A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb csomagforgalom, a csúcs pedig ezen a héten, ezért a vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket.

A Magyar Posta hétfői, MTI-nek küldött közleményében kiemeli:

a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez.

Közölték, hogy hagyományosan a 47-51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét.

Emlékeztetnek továbbá, hogy a posta csomagautomata-hálózata rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, a kézbesítők pedig munkanapokon két alkalommal is felkeresik. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, Mol-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják – közölték.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt a Pesten megölt japán nő gyilkosának barátja: „Amerikában is börtönben ült, mert felgyújtotta a volt iskoláját”
Próbált leszokni a drogról, de nem sikerült, ezért maga termesztette a marihuánát
Menczer Tamás: Ilyen ez a popszakma!
Juhász Péter: Újra felkerült a netre a Tisza adatbázisa, és most engem is belekevertek
Lehetséges-e a gyónási titok feladására kényszeríteni a papságot?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik