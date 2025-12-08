reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 12. 08. 07:00
2025. december 8., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • December 8-án, hétfőn valamennyi S36-os vonat, illetve a hajnalban és este közlekedő martonvásári S30-as vonat Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekedik, és onnan fordul vissza a főváros felé váltóhiba miatt.

BKK

  • A 6-os villamos hétfő 23.50-től kedd 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.

 

Mai időjárás:

  • Az északnyugati országrészben kora délutánig gyenge intenzitású eső is előfordulhat.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul.
  • Késő este 2, 7 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés. 

 

Névnap:

  • Mária

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 382,08
  • USD 327,82
  • CHF 408,4
  • GBP 437,51

 

