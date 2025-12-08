Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 8., hétfő
- Orbán az alvási szokásairól beszélt, miközben Isztambulba repült. A miniszterelnök négy órával is beéri.
- Juhász Péter: Újra felkerült a netre a Tisza adatbázisa, és most engem is belekevertek.
- Túl kormányellenesnek tűnt, az Operában nem kapott több szerepet, elment háziorvosnak.
- Nem engednék ki többé a börtönből a férfit, aki szabadulása után megpróbálta megfojtani a saját nővérét.
- Nem vették észre, hogy elmerült egy hároméves kisfiú a KSC úszóedzésén, újra kellett éleszteni.
- Spanyolországban egyre több az illegális lakásfoglaló, és virágoznak a magáncégek, amelyek verőlegényekkel jönnek kilakoltatni.
- Botrány: külföldiekkel figyeltette meg a lakosságot egy amerikai cég.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- December 8-án, hétfőn valamennyi S36-os vonat, illetve a hajnalban és este közlekedő martonvásári S30-as vonat Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekedik, és onnan fordul vissza a főváros felé váltóhiba miatt.
BKK
- A 6-os villamos hétfő 23.50-től kedd 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.
Mai időjárás:
- Az északnyugati országrészben kora délutánig gyenge intenzitású eső is előfordulhat.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul.
- Késő este 2, 7 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Mária
Deviza középárfolyam:
- EUR 382,08
- USD 327,82
- CHF 408,4
- GBP 437,51
