Nem vették észre, hogy elmerült egy hároméves kisfiú a KSC úszóedzésén, újra kellett éleszteni

Majdnem megfulladt egy hároméves kisfiú a Turi György vezette Kőbánya Sport Club (KSC) úszásoktatásán, újra kellett őt éleszteni – írja a 444.hu. A kisfiú apukája kint várakozott az uszoda előterében, de már csak arra ért be, hogy a fia magánál van és sír, miközben az edzők a mentősökkel beszélnek telefonon.

Senki sem tudta megmondani, hogy a gyerek mikor merülhetett el, és mennyit volt a víz alatt, de leállt a légzése és a keringése is.

Az apa elmondása szerint miközben a fia feje alá törölközőt tett, a gyerek rengeteg vizet kihányt, összesen háromszor, később még a kórházban is hányt, tehát sok vizet nyelt. A mentő hamar kiért, és már benn ültek a mentőautóban, amikor az úszómester felbukkant egy baleseti jegyzőkönyvvel a kezében, hogy az édesapa írja alá. Ez nem történt meg, mert az apa közölte, hogy nincs olyan állapotban, hogy aláírjon bármit, és már a mentős is türelmetlen volt. Ez a baleseti jegyzőkönyv később már nem került elő.

Különös, hogy azt senki nem látta, amikor a hároméves kisfiú elmerült, és a többi gyerek sem jelezte, hogy baj van. A kisfiút a víz alatt Turi György felesége, Turi Varga Zsuzsanna vette észre és húzta ki, ő tartotta az edzést.

Úszómester ugyan van a medencéknél, csakhogy ő a nagymedencénél ült, a tanmedencét pedig paraván választja el, ezért arra nem láthatott rá.

A szülők szerint a KSC nem kezelte jól az esetet, a tájékoztatást és a belső vizsgálatot is hiányolták, úgy érezték, az edzők, Turi György felesége és feleségének a fia igyekeznek szőnyeg alá söpörni az ügyet. Turi Varga Zsuzsanna egy héttel az eset után kitüntetést vett át. A szülők pedig feljelentést tettek.

A szülők azt szeretnék, ha a gyerekek a sportban nagyobb védelmet kapnának, minden ilyen esetet automatikusan szigorúan kivizsgálnának, és a jövőben a megfelelő intézkedésekkel elejét is vennék ezeknek.

A lap kereste a KSC-t és személyesen Turi Györgyöt is, de azt mondták, folyamatban lévő ügyről nem adhatnak tájékoztatást. Továbbá fordultak a Magyar Úszó Szövetséghez (MÚSZ) is azzal kapcsolatban, hogy érkezett-e hozzájuk bejelentés, és mit gondolnak az ügyről. Azt írták:

A MÚSZ-t a klub tájékoztatta az esetről. Jelenleg a rendőrségi vizsgálat zajlik, ennek lezárását követően, annak eredményétől függően indulhat fegyelmi eljárás. A MÚSZ figyelemmel kíséri a most zajló vizsgálatot; annak lezárulta után dönt az esetleg szükséges lépések megtételéről.

A KSC szakosztályát vezető Turi Györgyöt több híres úszó, köztük Cseh László, Szepesi Nikolett és Kozma Dominik is azzal vádolt, hogy bántalmazta őket, ennek következtében vizsgálat is indult, és le is kellett mondania a Magyar Úszó Szövetség alelnöki posztjáról.