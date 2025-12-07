Orbán az alvási szokásairól beszélt, miközben Isztambulba repült

Vasárnap sincs pihenés, irány Isztambul – így jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hogy délután Törökországba utazott.

Az utazás céljáról az oldalon nem közöltek részleteket, ám Orbán alvási szokásairól és a vele utazó Pintér Sándor szolgálati Mercedesének életkoráról egy-egy külön videót is kitettek a miniszterelnök oldalára. Orbán egyébként többször elismételte a gép fedélzetén készült videóban a farkasalvás szót, és azt magyarázta, hogy négy órás alvással beéri.

Az a megafonos Deák Dániel videójából derült ki, hogy a látogatás Recep Tayyip Erdoğan meghívása alapján történik, és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is a delegációban van. Ő azt írta, hogy „a 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek” adnak újabb lendületet.

Orbán a delegációjával részt vesz a Törökország-Magyarország magas szintű stratégiai együttműködési tanács hetedik ülésén. A miniszterelnök az aktuális regionális és globális kérdésekről is tárgyal: így a háborúról, az energiaellátás ügyéről.