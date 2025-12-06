orbán viktorkecskemétorbán balázsháborúellenes
A következő élő közvetítés része Orbán Viktor: Aki gyerekekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani! – Kecskeméten tartott „háborúellenes gyűlést” a DPK

Végül jöjjön a hét tahósága és királysága

Kisbenedek Attila / AFP
admin Ürmös Dániel
2025. 12. 06. 13:13
Kisbenedek Attila / AFP

Miután visszaveszi a szót, Csiszár Jenő kihirdeti a hét tahóságát: a Tisza letagadta saját megszorítócsomagját. A hét királysága: 11 százalékkal nő a minimálbér. Orbán meglepődött, arra számított, hogy a női kézilabdaválogatott teljesítménye lesz a nyerő, miszerint megverték a románokat és így középdöntőbe jutottak a vb-n.

Orbán felhívja az egykori sportolók figyelmét: várják őket a külügyi munkában, ha a köz szolgálatába szeretnének  álni.

Lassan vége a beszélgetésnek, Csiszár reméli, hogy egy kicsit tudta piszkálni is Orbánt, de a miniszterelnök szerint ő „tudta volna jobban is piszkálni magát”.

