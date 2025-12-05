Pártlogóval felszerelkezve jelent meg pénteken a Bethesda Gyermekkórházban a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) két vezető politikusa, Simicskó István parlamenti frakcióvezető és Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára. A politikusok az MTI-ben megjelent közlemény szerint a párt ajándékcsomagjait vitték el az intézménynek, és beszédeket is mondtak a párt emblémáját ábrázoló molinó előtt.

Simicskó István az ajándékcsomagok átadása után elmondta, hogy szép hagyományt folytattak idén, hiszen a KDNP képviselői minden évben Mikuláskor adományokkal érkeznek a Bethesdába.

A KDNP-s frakcióvezető kifejtette: három olyan hivatás van, amelyet különösen meg kell becsülni egy jól működő társadalomban: a rendvédelmisek, a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók. Simicskó István elmondása szerint a kormány ezt a programot az elmúlt 15 évben folyamatosan napirenden tartva igyekezett megvalósítani. A KDNP-s politikus a Bethesdát fenntartó Református Egyházra utalva azt mondta:

nem haszontalan az az állami támogatás, amely az egyházak közösségszolgáló erejét és szerepét növelte.

Latorcai Csaba arról számolt be, hogy az ajándékcsomagokat a KDNP és a frakció közös gyűjtéssel állította össze, a kórház dolgozóit és betegeit pedig hősnek nevezte, majd olyan KDNP-s politikai kezdeményezésekre terelte a szót, mint a családi adókedvezmény vagy a családi csődvédelem.

Tele vagyunk javaslatokkal, amelyeket a következő évben meg kívánunk valósítani, hogy társadalmi téren hogyan tudjuk segíteni a családokat, a fiatalokat, a gyermekeket, a rászorulókat

– közölte a KDNP ügyvezető főtitkára a gyerekkórházban.

Velkey György, a kórház főigazgatója arról beszélt, hogy a KDNP-nek és a gyermekkórháznak közösek az ideái, amelyek mentén más-más terepen dolgoznak.

A Bethesda Gyermekkórház és fenntartója az intézmény területén nem ad teret politikai pártok tevékenységének

– az intézmény ezt azután közölte, hogy idén szeptemberben a Tisza Párt adományokat vitt a gyermekkórháznak, és azt is hangsúlyozta, hogy az adományátadást követően elhangzott „pártszónoklat” és demonstráció a Bethesda Gyermekkórház előzetes engedélye és beleegyezése nélkül történt.

„Tisztelettel arra kérünk minden politikai szereplőt, hogy a Bethesda Gyermekkórház több évtizedes gyógyítói munkával megszerzett hírnevét ne használja a mindennapi politikai csatározásának eszközéül! Az adományokat, melyekkel a gyermekek gyógyulását segítjük, köszönettel fogadjuk továbbra is, ám mindennek önös politikai célok felhasználása nélkül tudunk és vagyunk hajlandók teret engedni” – hívta fel a figyelmet ezekre akkor a kórház a közösségi médiában.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szeptemberben új kabinetfőnököt jelentett be, ő Velkey György László, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának fia. A főigazgató a fiával ellentétben nem a Tisza Párt támogatja, amit jól mutat, hogy belépett az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Körbe (DPK) is.