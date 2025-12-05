Költségvetési csalás miatt felfüggesztett börtönt kapott Versend volt polgármestere

Kétszer is elmarasztalta már a bíróság Kárász Istvánt, aki 2010-től 2024-ig irányította a 880 lelkes, baranyai községet – írja a Népszava.

2017-ben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalásért pénzbüntetést róttak ki rá, mert két, csak papíron foglalkoztatott közmunkás bérét – 1,2 millió forintot – a saját számlájára utalta át. 2023-ban is költségvetési csalásért ítélték el, mivel egy nem létező beruházásra vett ki a falu kasszájából 4 és félmillió forintot. Utóbbiért felfüggesztett szabadságvesztés lett a büntetése, ezért 2024 márciusában a megyei kormányhivatal menesztette őt posztjáról.

A lap azt írja, hogy akkor már folyt ellene egy újabb büntetőeljárás, amelyben 91 milliós költségvetési csalással vádolták. Az ügyben pénteken született meg az elsőfokú ítélet a Pécsi Törvényszéken. A bíróság csak a vádak egy részében látta őt bűnösnek, így például abban, hogy Versend önkormányzata el nem végzett munkák kifizetésére fogadott be fiktív számlákat, Kárász aláírásával. A volt faluvezető végig ártatlannak vallotta magát, és azzal védekezett, hogy nem volt rálátása ezekre a munkákra. Ezt a bíróság nem fogadta el, és 22 milliós vagyoni hátrány okozásában találta őt felelősnek. Mivel azonban nem igazolódott be, hogy Kárász saját céljaira fordította volna az eltűnt pénzt, a törvényszék vagyonelkobzással nem sújtotta az 51 éves férfit – írja a Népszava.

A falu pénzügyi gondjairól a lap már írt korábban.

A versendi iskola és óvoda 130 növendéke például időnként nem kapott ebédet, mert az önkormányzat 300 napi menza árával tartozott a szolgáltatást biztosító véméndi önkormányzatnak. Előfordult, hogy Versendnek nem maradt pénze az óvodai dolgozók bérére, s tetemes elmaradásuk volt a közszolgáltatóknál. A falu végül csődhelyzetbe került, és 2024-ben, a polgármester bukása után a 150 millió forint tartozást felhalmozó versendi önkormányzat adósságrendezési eljárásra szorult.

A kormányhivatal és a kincstár évek óta tisztában lehetett a falu jogsértő gazdálkodásával, Kárász mégis vezetői pozíciójában maradhatott.

„Ezt sok helybéli azzal magyarázta, hogy a polgármester – aki 2010-ben még szocialista, később viszont független jelöltként nyert – rendkívül jó kapcsolatban volt a megye fideszes politikusaival, akik – vélhetően – megvédték őt. Cserébe Kárász a Fidesz felé »hajlította« a versendi választókat, akik legutóbb 82 százalékban a kormánypártokat támogatták” – olvasható a Népszava cikkében.

Az elsőfokú ítéletet Kárász elfogadta, a vádlottra letöltendő börtönt kérő ügyészség viszont 3 napi gondolkodási időt kért. Ha jogerőssé válik a mostani határozat, Kárászra akkor is vár egy újabb bírósági eljárás, Versend önkormányzata ugyanis 69 millió forintos kártérítési pert tervez indítani ellene, tudta meg a Népszava a falu független polgármesterétől, Páger Ferenctől.