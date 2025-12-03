Így kaphatsz 150 ezer forintot az államtól

Némi odafigyeléssel és tudatossággal most, illetve a két ünnep között szabad szemmel is jól látható „ingyenpénzt” intézhetünk magunknak, illetve családunknak – mutatjuk a teendőket.

Mi ez az egész?

A nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagok számára a megtakarításaik, illetve a munkáltatójuk befizetései után 20 százalék, vagyis akár 150 ezer forint visszatérítés jár a személyi jövedelemadójukból (szja). Ahhoz, hogy ezt teljes egészében megkaphassuk, az idei pénztári befizetéseink összegének el kell érnie a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka, 150 ezer forint az a maximális összeg, amit visszakaphatnak az szja-t fizető adózók. Persze ha ennél kevesebb összeg áll rendelkezésünkre, akkor is jár a 20 százalékos adóvisszatérítés. Ráadásul az évek során gyűlő, igénybe vett állami támogatás a számlán tovább fial, végeredményben akár több millió forinttal is növelve megtakarításainkat.

A pénztártagoknak célszerű tehát ellenőrizni és szükség esetén feltölteni egyenlegüket. Azoknak pedig, akik még nem tagok, érdemes belépniük valamelyik pénztárba – ez online is gyorsan, kényelmesen megtehető. Előnyös lehet akár máshonnan is átcsoportosítani, hiszen ilyen rövid idő alatt ekkora hozamot kevés befektetés garantál. A befizetések többféleképpen teljesíthetők, de arra ügyelni kell, hogy az összegeknek az idei év utolsó banki munkanapjáig, azaz december 31-ig be kell érkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak. Nem tanácsos a legutolsó pillanatig halogatni a befizetést, hiszen Szilveszter napján csak délig tart a munkaidő a legtöbb helyen.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) összeállított két kisokost, amely segít eligazodni a legfontosabb tudnivalók között:

· az adóvisszatérítéshez szükséges tennivalók itt érhetők el az ÖPOSZ honlapján: https://www.penztar-szovetseg.hu/penztari-adovisszateritesi-kisokos/

· ha pedig az elmúlt években elmulasztottál rendelkezni a visszatérítésről az szja-bevallásodban, itt találhatsz hasznos információkat: https://www.penztarszovetseg.hu/kisokos-adovisszaterites/

Egyre többen választják a pénztárakat

Egyre többen látják be az öngondoskodás fontosságát, így több mint 2,2 millió pénztártag már most élvezi ezeket az előnyöket. A nyugdíjpénztárak ráadásul ismét az inflációt bőven meghaladó átlagos hozamot értek el, az egészségpénztárakat pedig az idei jogszabályváltozások tették még vonzóbbá.

De mire is használhatók a pénztárakban gyűjtött megtakarítások és az adóvisszatérítés?

Egészségpénztári vagyonunkból az egészséggel összefüggő költéseket fedezhetjük – ráadásul nem csak a sajátunkat, hanem akár hozzátartozóinkét is –, sőt, a gyermekvállalással, beiskolázással, felsőoktatással kapcsolatos kiadásokat, vagy akár a lakáshitel-törlesztést is finanszírozhatjuk. Az idei év újdonsága, hogy a jogszabálymódosításoknak köszönhetően a befizetések 180 nap várakozási idő nélkül, azonnal felhasználhatók ezekre az önsegélyező szolgáltatásokra – vagyis nem az egészséggel kapcsolatos kiadásokra –, továbbá az iskolakezdési kiadásokkal kapcsolatban is könnyítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egész évben elszámolhatók ezek a költségek, és akár a tanulást segítő tablet, laptop is vásárolható az egészségpénztári megtakarításból.

Akkor sem vész el a pénzed, ha az előző években esetleg elmulasztottad az szja visszaigénylését – a korrigálásra öt évig van lehetőség. Emiatt is érdemes ellenőrizni a nyugdíj- és egészségpénztárnál vezetett számlákat, amelyből kiderül, megkaptad-e az előző évi befizetések után az adójóváírást. A pénztártagság megalapozhatja az elkövetkezendő évek anyagi biztonságát, hiszen az évek során az adóvisszatérítéssel együtt akár több millió forinttal tudjuk növelni megtakarításunkat.

A nyugdíjpénztári megtakarítások elsősorban az időskori megélhetést segítik, de már tíz év elteltével igényelhető kifizetés, a vagyon pedig örökölhető. A már említett, infláció feletti hozamon túl szintén a nyugdíjpénztárak mellett szól, hogy más befektetési formákhoz képest igen alacsony költségszinttel működnek. Az erősödő öngondoskodási szándék a nyugdíjkasszák növekvő taglétszámán is lemérhető, immár több mint egymillióan használják ezt az eszközt az időskori jövedelmük majdani kiegészítésére.

Akik tehát rövidebb távon szeretnék élvezni az szja-visszatérítés előnyeit, a nyugdíjcélú megtakarítások mellett az egészségpénztárba történő magasabb tagdíjbefizetést is megfontolhatják.

Ezek az öngondoskodási lehetőségek természetesen kombinálhatók, a különböző pénztárakba befizetett összegek pedig összeadódnak az adóvisszatérítés kiszámításakor. Ezért sok esetben az lehet a legjobb döntés, ha a pénztártagság egyetlen előnyéről sem mondunk le, és az egészség- és a nyugdíjpénztári megtakarításokkal egyszerre gondoskodunk a közelebbi és a távolabbi jövőnk anyagi biztonságáról.