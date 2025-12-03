Áttévedt Szlovákiába egy 82 éves férfi, a kocsija lerobbanása után felszállt a Margitfalvára tartó éjszakai vonatra, azóta nincs meg

Eltűnt egy 82 éves megyaszói férfi. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Haluska Tibor az otthona felé tartott a kocsijával Miskolcról, de véletlenül át tévedt Szlovákiába.

Ott lerobbant a kocsija, ezért felszállt egy vonatra és elindult Magyarország irányába, de haza már nem érkezett. A Ma7 nevű szlovákiai hírportál azt írta, hogy az idős férfi Kassára tartott, de oda már nem érkezett meg.

Azt írták, hogy a férfi hétfőn szállt le az EX 525 vonatról, majd Kassára váltott jegyet. Felszállt a Margitfalva (Margecany) felé tartó, 22:41-kor induló vonatra. Ezen a vonaton látták utoljára, 00:20 – 00:25 körül.

A portál beszámolója szerint a férfi dezorientáltnak hatott, és fejsérülése volt. Utoljára világosbarna bőrdzsekit, sötét felsőt és barna cipőt viselt.

Az idős férfi ismeretlen helyen tartózkodik, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eddig eredményre. A szerencsi rendőrök azt kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.