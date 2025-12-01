Saját maga által forgalmazott kókuszos keksz fogyasztói visszahívását kezdeményezte a SPAR a termékben előforduló idegen anyag (fém darabok) lehetséges jelenléte miatt. A Metro nem is egy, hanem rögtön hétféle halászati termék visszahívásáról döntött, „mikrobiológiai nem megfelelőség” miatt. Utóbbiakban – mint írták – hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

A Spar által visszahívott termék a 15 grammos kiszerelésű SPAR FREE FROM kókuszos keksz. A visszahívás a 2026 május 19-i minőségmegőrzési idővel ellátott csomagokra vonatkozik.

A Metro áruházak az alábbi termékeket hívják vissza:

Metro Chef füstölt lazac 100g

Metro Chef füstölt lazac 500g

Aro füstölt lazac 200g

Aro füstölt lazac 1000g

Aro fagy. füstölt lazac 1 kg

Fokhagymás garnélarák olajban 200g

Füstölt tonhal filé 100g

Ezekből valamennyi forgalomban lévő tétel visszahívása szükségessé vált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményei szerint. A vásárlókat arra kérik, hogy bárki, aki a fenti termékből vásárolt és a termékek még a birtokában vannak, azokat ne fogyassza el.

A NÉBIH honlapja szerint a Listeria monocytogenes baktérium gyakran előfordul az élelmiszerekben, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Jó ellenálló képességű felnőttek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, nem betegszenek meg. Legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, hetven évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának.