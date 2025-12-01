dnyiprohalottakorosz rakétatámadásorosz-ukrán háború
Orosz rakétatámadás: négy ember meghalt Kelet-Ukrajnában

Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 01. 14:35
Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP

Négy ember meghalt, és mintegy negyvenen megsebesültek, amikor rakétatámadás érte hétfő reggel a kelet-ukrajnai Dnyipro városát – írja a BBC hatósági közlésre hivatkozva.

Meg nem erősített hírek szerint a támadásban ballisztikus rakétákat használtak.

A támadás következményeit bemutató, az interneten keringő videókon egy nagy robbanás látható egy autópálya mellett, a helyi média szerint pedig egy irodaházat, autókat és üzleteket ért találat, ami súlyos károkat eredményezett.

Dnyipro a frontvonaltól mintegy 100 kilométerre található, de az orosz támadások a 2022. februári kezdete óta számos alkalommal volt már támadások célpontja. A hétfői támadás mindössze egy nappal azelőtt érte a várost, hogy a kedden a tervek szerint Moszkvában találkozik Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az orosz–ukrán háború befejezésének lehetőségéről tárgyaljanak.

