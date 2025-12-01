bűnügyelektromos rollerlopástolvaj
Másfél éven át lopta a vasútállomások tárolóiból a lezárt e-rollereket

2025. 12. 01. 10:21

Elfogták a budaörsi rendőrök azt a 36 éves férfit, aki hosszú hónapok keresztül lopta az elektromos rollereket különböző vasútállomások tárolóiból. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint még tavaly nyáron kezdődött a lopássorozat.

A férfi július végén a pilisvörösvári vasútállomás kerékpártárolójából vitt el egy 150 ezer forintos elektromos rollert, amit később a nyomozók megtaláltak és azt visszaadták jogos tulajdonosának.

Másnap Piliscsabán, szintén a vasútállomás tárolójából nyúlt le egy elektromos rollert. Egy évvel később ismét portyára indult a vörösvári állomásra, majd néhány nappal később már Budapesten, egy irodaház zárt udvarból lopott el egy több mint félmillió forint értékű, nagy teljesítményű rollert, a rajta lévő GPS-szel és táskával együtt.

Pár hónap kihagyás után, idén novemberben újra több helyszínen tűnt fel. A solymári állomásról kétszer vitt el rollereket, de újra visszatért a piliscsabai állomásra is. A hatóságok végül Piliscsabán fogták el a tolvajt, majd őrizetbe vették és letartóztatták.

