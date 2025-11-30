budapestdohány utcaautó
Autóba csapódott egy Dohány utcai házról leszakadt kőkorlát

Google Street View
admin Molnár Dávid
2025. 11. 30. 15:26
Google Street View

A Telex olvasója készített egy fotót, amin egy Volkswagen típusú autó látszik, azon pedig egy kőkorlát darabja. A portál arról ír, az eset a Dohány utca 16-18. szám előtt történt, az autóban szerencsére nem ült senki. Hozzáteszik: megkeresték a rendőrséget is, akiktől az alábbi választ kapták:

Szombat este 21 óra 20 perc körül a Dohány utcában egy férfi egy erkély kőkorlátjának támaszkodva letörte a kőkorlát egy darabját, amely egy parkoló autóra esett. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. A katasztrófavédelem munkatársai az erkély korlát részét lebontották a további baleset elkerülése érdekében, majd az erkélyre nyíló ajtó kilincsét leszerelték.

