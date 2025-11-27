fogyasztóvédelemállatfelszerelésektermékvisszahívásháziállatok
Fogyasztóvédelem: az összes vizsgált állatfelszerelési eszköz megbukott

Frank Rumpenhorst/picture alliance / Getty Images
24.hu
2025. 11. 27. 12:09
Többek között LED-es nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A lapunknak elküldött sajtóközlemény szerint húsz, háziállatok tartásához használt terméket vizsgáltak meg laboratóriumi körülmények között, ezek egyike sem felelt meg az előírásoknak. Az érintett termékeket kivonják a forgalomból és megindul a vásárlóktól való visszahívási folyamat is – közölte a hatóság.

Az ellenőrzött mintákat szakkereskedésekből, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből és webáruházból szerezték be.
Különösen súlyos kockázatot derítettek fel a Li-ion akkumulátoros termékekkel kapcsolatban, melyek hő hatására kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak. A teljes terméklista az NKFH honlapján érhető el.

