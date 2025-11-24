egészségügybudai irgalmasrendi kórházfűtés
Nincs fűtés egy budai kórházban

2025. 11. 24. 08:46
Múlt csütörtök óta nincs fűtés a Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében a 24.hu információi szerint, amit az intézmény is megerősített.

„A kórházunk egyik épületében a fűtési rendszer hibát jelzett. A hiba feltárása és javítása azonnal megkezdődött, szakembereink folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. Mostanra a hiba okát megtalálták, jelenleg a hibát okozó elkorrodálódott csővezeték kicserélése zajlik. Bízunk benne, hogy a helyzet rendezése rövid időn belül megtörténik” – írta lapunknak Tari Zsolt főigazgató.

Elmondása szerint a betegek biztonsága érdekében azon helyiségekben, ahol erre műszaki lehetőségük van, átmenetileg alternatív módon biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. Azon területekről, ahol ez a megoldás műszaki okok miatt nem lehetséges, a betegeket áthelyezték olyan osztályokra, ahol a fűtés zavartalanul működik, illetve az érintett járóbeteg szakrendeléseken minden pácienst értesítettek, és új időpontot ajánlunk fel számukra.

„Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön, és az ellátás minden területen a megszokott rendben folytatódhasson” – ígérte a főigazgató.

