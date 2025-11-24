meggyilkolt japán nőcsaládon belüli erőszakmegumi
A gyilkosának testvére nevelheti a Pesten megölt japán nő gyerekeit

Patent egyesület tüntetése egy meggyilkolt japán nő esete miatt 2025. február 11-én.
2025. 11. 24. 08:05
A Blikk információi szerint a gyilkos testvére, azaz a nagybácsi kapta meg annak a két gyereknek a felügyeleti jogát, akiknek japán származású anyját az apjuk ölte meg Budapesten az év elején. Mint ismert, a gyilkosság hatalmas felháborodást váltott ki, mert a hatóságok csak a civil szervezetek nyomására kezdett nyomozni, mert először balesetként akarták lezárni az ügyet, noha a férfi évek óta zaklatta és fenyegette volt párját.

A lap szerint a gyerekek a nő Japánban élő szülei elfogadták, hogy az Amerikában élő nagybácsihoz kerüljenek a gyerekek.

