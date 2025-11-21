A drogügyi kormánybiztos szerint van különbség az alkohol- és drogfogyasztás között, mert az alkohol a kultúránk része

Drog és drog között nincs, az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás között viszont már van különbség Horváth László szerint. A drogügyi kormánybiztos a Mathias Corvinus Collegium többnapos drogügyi csúcstalálkozóján tartott előadást, itt kérdezte őt a Qubit is ezzel kapcsolatban, mire Horváth azt mondta:

az alkoholkereskedelem nem a szervezett bűnözés kezében van, nem a szervezett bűnözés mozgatja, másrészt a gasztronómia és a kultúra része is.

A Qubit megjegyzi, hogy mindez a globális felmérésekből is kirajzolódik, ugyanis a World Population Review adatai szerint 2022-ben a világ országai közül Magyarország a 14. helyen szerepelt az országok éves, átlagos alkoholfogyasztását felmérő listáján, és 2016-ban konkrétan világelső volt az alkoholhoz köthető rendellenességekben szenvedők számát felmérő globális kutatásban.

Alkohol? Az más!

A konferencián a tudósítás szerint az alkoholról ezen kívül csak elvétve esett szó, de Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és a Richter Gedeon igazgatótanácsának elnöke szerint egy borfüggő ember másnap is tud dolgozni, de aki drogozik és hallucinogéneket fogyaszt, az erre képtelen.

Szerdán egyébként szintet lépett a kormány drogháborúja: egy kormányrendelet alapján ugyanis, ha a rendőrség megállapítja, hogy kábítószer-kereskedelem vagy tudatmódosító szerrel visszaélés valósult meg a területén, és ezért büntetőeljárás indult, az eljárás végéig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja az üzletet. Így akár akkor is a negyedéves bezárás sorsára juthat egy étterem vagy szórakozóhely, ha valakit ott kapnak el kábítószerrel a zsebében. Erről szóló cikkünket itt olvashatják: