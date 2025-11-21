RTL: 5 hónapos kislányát bántalmazhatta egy anya Kenyeriben

Öt hónapos kislányát bántalmazhatta édesanyja kedden, úgy, hogy a gyermeket kórházba kellett vinni a Vas vármegyében található Kenyeriben – számolt be az esetről az RTL Híradó. Információik szerint az apa hívott segítséget a gyerekéhez, ezután jelentek meg a mentők és a rendőrök a családnál.

A polgármester szerint a kislány most is intenzív osztályon van.

A településvezető jelezte, hogy egyeztetett a családsegítővel és a védőnővel is, ők azt mondták neki, hogy korábban nem tapasztaltak problémát a gyermekkel kapcsolatban. Szerintük a szülők gondoskodtak róla, mert „tiszta volt és jól táplált”.

A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.