RTL: 5 hónapos kislányát bántalmazhatta egy anya Kenyeriben

2025. 11. 21. 20:17

Öt hónapos kislányát bántalmazhatta édesanyja kedden, úgy, hogy a gyermeket kórházba kellett vinni a Vas vármegyében található Kenyeriben – számolt be az esetről az RTL Híradó. Információik szerint az apa hívott segítséget a gyerekéhez, ezután jelentek meg a mentők és a rendőrök a családnál.

 A polgármester szerint a kislány most is intenzív osztályon van. 

A településvezető jelezte, hogy egyeztetett a családsegítővel és a védőnővel is, ők azt mondták neki, hogy korábban nem tapasztaltak problémát a gyermekkel kapcsolatban. Szerintük a szülők gondoskodtak róla, mert „tiszta volt és jól táplált”.

A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

