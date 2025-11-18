A fellebbviteli eljárásban folytatódik a volt élettársa életére törő drog- és alkoholfüggő elkövető büntetőügye. A Pest Vármegyei Főügyészség még 2024 tavaszán emelt vádat egy akkor 46 éves férfi ellen, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt.

A Budapest Környéki Törvényszék 2025. szeptember 15. napján kihirdetett elsőfokú ítéletével az elkövetőt bűnösnek mondta ki minősített emberölés bűntettének kísérletében, továbbá magánlaksértés, folytatólagos zaklatás és önbíráskodás bűntettének kísérletében, amelyért őt halmazati büntetésül 12 év fegyházfokozatú szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a vádlott és a sértett 1996 és 2022 között kisebb megszakításokkal élettársi kapcsolatban éltek, aminek során két közös gyermekük született. A vádlott 2017-től drogfogyasztóvá vált, drog- és alkoholizálási szokásai miatt fokozatosan megromlott a kapcsolata a sértettel, amelynek eredményeként a vádlott 2022 februárjában Budapestre költözött az idősebbik gyermekéhez, míg a kiskorú gyermeke a sértettnél maradt.

A vádlott és a sértett közötti folyamatos konfliktus miatt a sértett végleg szakított a vádlottal, aki ezt nem tudta feldolgozni, ezért a sértettet több alkalommal megöléssel fenyegette, egy alkalommal az általa korábban a sértettnek adott pénzt visszakövetelte, aminek során ismét életveszélyesen megfenyegette a sértettet.

Mindezek után

a vádlott bedrogozott állapotban 2023. január 24-én reggel megjelent a sértett házánál, majd, miután meggyőződött arról, hogy a kislányuk iskolába ment, a kerítésen bemászva a bezárt teraszajtót berúgva a lakásba behatolt és az ott tartózkodó sértettre támadt. Ennek során nyakánál fogva egy kanapéra taszította a sértettet, majd egy 7,5 centiméter pengehosszúságú késsel, nagy erővel a mellkas bal oldalán, a középső hónaljvonalban megszúrta a sértettet.

A helyszínről menekülni próbáló sértett a szobában tárolt, önvédelemből tartott gázpisztolyát magához vette, és az őt üldöző vádlottra rálőtt, majd kimenekült a lakásból és az utcán kért segítséget, míg a vádlott elmenekült a helyszínről.

A sértett életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére a szabadságvesztés jelentős súlyosításáért, míg a vádlott és a védője a büntetés enyhítése végett fellebbeztek. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához előterjesztett másodfokú indítványával az ügyészi fellebbezést fenntartotta, míg a védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte.

Az elkövető letartóztatásban várja az ítélőtáblai eljárás befejezését.