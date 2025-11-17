A Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZVH) bejelentette, hogy a következő időszakban jelentésekben rá fognak szállni a Telex pénzügyeire. A korábban is a független média revolverezésére használt SZVH közleménye szerint a lap „tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban”. A hivatal ezért „a magyar nyilvánosság tisztaságára” és „a média átláthatóságára hivatkozva” olyan „információkat” tár majd fel, amelyek „minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét”.

Nemrég Orbán Viktor is szóba hozta a Telexet, miután ők is interjút kértek tőle az ATV-s, Rónai Egonnal folytatott beszélgetése után. A miniszterelnök azt mondta, csak akkor adna interjút a lapnak, ha azt „nem külföldről fizetnék”, szerinte ugyanis azok, akik külföldről kapják a pénzt, „megbízást teljesítő”, „fogott emberek”.

A Telex vezetői Orbán szavaira közleményben válaszoltak, amiben azt írták, a miniszterelnök szemrebbenés nélkül hazudik, amikor arról beszél, miért nem ad interjút. Mint írták, Orbán állítása, hogy a Telexet „külföldről fizetik”, egyszerű politikai propaganda, ürügy, hogy ne kelljen válaszolnia független újságírók kérdéseire. Hozzátették, hogy a lap éves átláthatósági jelentéseiből is kiderül: bevételeik kevesebb mint tíz százaléka származik külföldi pályázatokból, méghozzá Magyarországgal szövetséges országokból vagy szervezetektől, elsősorban az Európai Unióból.

Az SZVH ennek ellenére közleményében azt írja, hogy a „USAID-botrány magyarországi korrupciós szálai” című márciusi jelentésükben bemutatták, hogy az „amerikai demokrata kormányzat busásan támogatta a Telexet a Soros-hálózat legnagyobb pénzosztó szervezetein keresztül”.