Fényes nappal sétált meztelenül egy család Debrecenben

Szombat délután készült az a videó, amelyen anyaszült meztelenül sétál kézen fogva egy család Debrecenben, közölte az RTL Híradó.

A felvétel szombaton, fényes nappal készült a csendesnek számító városrészben. A Híradó szerint a család egy hotelből sétált ki. A Dehir cikke szerint a szülők arra készültek, hogy kiűzik a gyermekükből az ördögöt.

Apa, anya és gyerekük gyalogoltak sietősen az utcán ruha nélkül, 10 fokban. A szemtanúk mentőt és rendőrt is hívtak. A szülőkkel szemben kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult.