debrecenmeztelencsaládördög
Belföld

Fényes nappal sétált meztelenül egy család Debrecenben

admin Kerner Zsolt
2025. 11. 17. 21:39

Szombat délután készült az a videó, amelyen anyaszült meztelenül sétál kézen fogva egy család Debrecenben, közölte az RTL Híradó.

A felvétel szombaton, fényes nappal készült a csendesnek számító városrészben. A Híradó szerint a család egy hotelből sétált ki. A Dehir cikke szerint a szülők arra készültek, hogy kiűzik a gyermekükből az ördögöt.

Apa, anya és gyerekük gyalogoltak sietősen az utcán ruha nélkül, 10 fokban. A szemtanúk mentőt és rendőrt is hívtak. A szülőkkel szemben kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vasvári Vivien Molnár Áronnak üzent: „Csak a formádat hoztad: alázni tudsz embereket, de hozzátenni semmit”
Csoportos elbocsátás jön a Magyar Telekomnál
Holtan találták meg a Csanyikban azt a 73 éves asszonyt, aki két és fél hete tűnt el a Bükkben
Hadházy: A főkertész elkotyogta, nem Orbán apja, hanem Tiborcz cége üzemelteti Hatvanpusztát
Bejelentette a képviselőjelöltjeit a Tisza Párt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik