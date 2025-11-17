bencsik andrásmagyar-írvb-selejtezőszégyen
Bencsik András az ír meccsről: Szégyen, abba kéne hagyni a púdert

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 11. 17. 09:19
Bencsik András is értékelte a magyar válogatott tegnapi produkcióját. A Magyar Demokrata főszerlesztője „szégyenről” írt, illetve arról, hogy „abba kéne hagyni a púdert”.

Rövid elemzése így hangzik:

„Szomorúság.
Szégyen.
Ebben a meccsben minden benne volt, ami probléma.
Kivéve Varga Barnabást és Szoboszlait.
Nagyjából minden és mindenki más igen, és ezzel szembe kell nézni.
Az ír csapat elszaladt mellettünk.
Abba kéne hagyni a púdert.”

A vereségre Orbán Viktor is reagált. A miniszterelnök még a meccs előtt azt mondta, hogy az nem sportesemény, hanem jellempróba lesz. Ma reggel pedig ezt írta: „Keserű kávé, és egy álommal kevesebb”.

